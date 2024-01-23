Albayrak’tan Kongo’ya liman yatırımı

Albayrak Grubu, 2014 yılında Somali Limanı’yla başlattığı Afrika’daki yatırımlarını yeni bir liman işletmesiyle genişletiyor. Somali Mogadishu, Gine Konakri ve Gambiya Banjul Limanlarındaki başarılı yatırımları sonrası birçok Afrika ülkesinin ilgisini çeken Albayrak Grubu, Kongo Cumhuriyeti Pointe-Noire Limanı ile 25 yıl süreli bir imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

401 MİLYON AVROLUK YATIRIM PLANLANIYOR

Albayrak Grubu, bu sözleşme için bir yıldır Kongolu otoriteler ile kapsamlı bir çalışma sürdürüyordu. Kongo Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Honoré Sayi ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın da katılımıyla imzalanan sözleşme; 25 yıl süreyle Pointe-Noire Limanı’nın Konvansiyonel Terminallerinin rehabilitasyonu, modernizasyonu, genişletilmesi ve işletilmesi faaliyetlerini kapsıyor. Bu kapsamda Albayrak Grubu, Pointe-Noire Limanı’na 401 milyon avro yatırım yapmayı planlıyor.

Yatırım programı; altyapı, tarama, lojistik depoları, TIR parkı ve modern liman ekipmanlarını da içeriyor. Ek yatırımlar sayesinde limanın kargo hacminin hızlı bir şekilde artırılması hedefleniyor.

TREN YOLU REHABİLİTE EDİLECEK

Liman projesini Kongo Cumhuriyeti’nde bir başlangıç olarak gören Albayrak Grubu, ilerleyen dönemlerde daha farklı çalışmaları da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Söz konusu projelerin başında Pointe-Noire ile Brazzaville şehirleri arasındaki tren yolunun rehabilite edilerek hizmete alınması da var. Tren yolunun devreye alınması halinde Pointe-Noire- Brazzaville güzergâhı bölgedeki güçlü lojistik koridorlardan biri haline gelecek.

TOPLU TAŞIMA HİZMETİ SUNULACAK

Albayrak Grubu ayrıca Brazzaville şehrinin toplu taşıma sisteminin modernize edilmesi, otobüs filolarının yenilenmesi ve Kongo vatandaşlarına modern toplu taşıma hizmeti sunulması üzerine de çalışmalara başladı. Albayrak Grubu, birçok ülkede gerçekleştirdiği toplu taşıma projeleri ile bu konudaki tecrübeli şirketlerden birisi olarak öne çıkıyor

ULAŞTIRMA BAKANI DA KATILDI

Pointe-Noire Limanı’nın imtiyaz sözleşmesi için 16 Ocak’ta düzenlenen imza töreninde; Kongo Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Honoré Sayi, Türkiye'nin Brazzaville Büyükelçisi Hilmi Ege Türemen, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz ve Pointe-Noire Limanı Genel Müdürü Seraphin Bhalat hazır bulundu.











