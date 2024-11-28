Albayrak Grubu yardım elini Gine'ye uzatıyor: Conakry'de Uluslararası Çocuk Hakları Günü kutlandı

Conakry'de Alport Conakry, GUINEA-EVENT ile ortaklaşa olarak bu günü önemli bir şekilde kutladı. Çocuklara adanmış bu günü kutlamak üzere, özellikle zor koşullarda yaşayan çocukların haklarına odaklanan özel bir etkinlik düzenlendi. Ortaklık, Gine'nin başkenti çevresindeki yetimhanelerde kalan çocukları destekleyen bu girişimin başarılı olmasını sağladı.
Uluslararası Çocuk Hakları Günü böylece dünyanın çocuklara olan bağlılığının bir sembolü haline gelmiş ve her çocuğa gelişimlerine ve haklarının yerine getirilmesine elverişli güvenli bir ortam sağlamanın hayati öneminin altını çiziyor.