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Albayrak Grubu yardım elini Gine'ye uzatıyor: Conakry'de Uluslararası Çocuk Hakları Günü kutlandı

Albayrak Grubu yardım elini Gine'ye uzatıyor: Conakry'de Uluslararası Çocuk Hakları Günü kutlandı

19:3328/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Etkinliğe Conakry ve çevresindeki 22 yetimhaneden çocuklar katıldı.
Etkinliğe Conakry ve çevresindeki 22 yetimhaneden çocuklar katıldı.

Dünya her yıl 20 Kasım'da, 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından oluşturulan Uluslararası Çocuk Hakları Günü kutlanıyor. Çocukların refahını teşvik etmeye ve temel hakları konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan gün kapsamında Gine'de 22 yetimhaneden çocukla bir araya gelindi. Albayrak Grubu'nun sosyal sorumluluğunun bir parçası olan programda dezavantajlı çocuklar için yardımlar yapıldı, onları desteklemenin sosyal sorumluluğun temel rolü olduğunu vurgulandı.

Conakry'de Alport Conakry, GUINEA-EVENT ile ortaklaşa olarak bu günü önemli bir şekilde kutladı. Çocuklara adanmış bu günü kutlamak üzere, özellikle zor koşullarda yaşayan çocukların haklarına odaklanan özel bir etkinlik düzenlendi. Ortaklık, Gine'nin başkenti çevresindeki yetimhanelerde kalan çocukları destekleyen bu girişimin başarılı olmasını sağladı.

Etkinlik Conakry ve çevresindeki 22 yetimhaneden çocukları bir araya getirdi. Alport Conakry böyle bir girişimi desteklemekten onur ve gurur duyduğunu ifade ederek gençliğin, yaratıcılığın ve çocuk haklarının kutlanmasının öneminin altını çizdi. Şirket yönetimi ayrıca, özellikle yetimhanelerde yaşayan dezavantajlı çocuklara bir gülümseme ve biraz neşe sunarak onları desteklemenin sosyal sorumluluğun temel rolü olduğunu vurguladı.
Bu taahhüt, Gine'de iş ve karşılıklı yardımlaşma alanında önemli bir oyuncu olan Albayrak Grubu'nun sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak dikkat çekiyor.
Alport Conakry, daha az ayrıcalıklı çocuklara yardım sağlayarak Gine'nin gençleri için daha iyi bir gelecek yaratılmasına yardımcı oluyor ve onlara yalnızca maddi kaynaklar değil, aynı zamanda umut ve dayanışma mesajı da sunuyor.

Uluslararası Çocuk Hakları Günü böylece dünyanın çocuklara olan bağlılığının bir sembolü haline gelmiş ve her çocuğa gelişimlerine ve haklarının yerine getirilmesine elverişli güvenli bir ortam sağlamanın hayati öneminin altını çiziyor.



#Uluslararası Çocuk Hakları Günü
#Birleşmiş Milletler
#Albayrak Grubu

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