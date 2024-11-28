Albayrak Grubu yardım elini Gine'ye uzatıyor: Conakry'de Uluslararası Çocuk Hakları Günü kutlandı

Etkinlik Conakry ve çevresindeki 22 yetimhaneden çocukları bir araya getirdi. Alport Conakry böyle bir girişimi desteklemekten onur ve gurur duyduğunu ifade ederek gençliğin, yaratıcılığın ve çocuk haklarının kutlanmasının öneminin altını çizdi. Şirket yönetimi ayrıca, özellikle yetimhanelerde yaşayan dezavantajlı çocuklara bir gülümseme ve biraz neşe sunarak onları desteklemenin sosyal sorumluluğun temel rolü olduğunu vurguladı.