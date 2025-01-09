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Albayrak Grubu ile Gambiya Liman Otoritesi arasında önemli toplantı: Hedef verimliliği artırmak

Albayrak Grubu ile Gambiya Liman Otoritesi arasında önemli toplantı: Hedef verimliliği artırmak

11:179/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Toplantıda verimliliği artırmaya yönelik adımlar atıldı.
Toplantıda verimliliği artırmaya yönelik adımlar atıldı.

Gambiya Liman Otoritesi ve Albayrak Grubu, Liman Konseyi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak toplantı düzenledi. Banjul'daki Atlantic Hotel'de gerçekleştirilen toplantının önemli konuları arasında erişim kontrol protokolleri ve geçiş stratejileri yer aldı.

Gambiya Liman Otoritesi ve Albayrak Grubu, Liman Konseyi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak Banjul'daki Atlantic Hotel'de toplantı düzenledi.


Verimliliği artırmaya yönelik hedefler

Gambiya Liman Otoritesi Başkanı Ousman Jobarteh, konseyin hedeflerini ve beklentilerini ana hatlarıyla belirterek gündem toplantısına öncülük etti.


Jobarteh, Özel Amaçlı Araç (SPV) olarak yapılandırılan bu girişimin Gambiya Liman Otoritesini tamamen kapsadığını ve verimliliği artırmayı ve üretkenliği yükseltmeyi amaçladığını vurguladı.


Jobarteh ayrıca, liman kullanıcılarını ve nakliye topluluğunu, büyümeyi yönlendirme ve operasyonları iyileştirme potansiyelini kabul ederek olumlu bir zihniyetle geçişi benimsemeye teşvik etti.


Toplantıda yapılan önemli konuşmalar arasında erişim kontrol protokolleri ve geçiş stratejileri de yer aldı. Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz ve Gümrük Komiseri teknoloji entegrasyonu ve dijitalleşmenin artan faydalarına dikkat çekti.


Soru-cevap oturumunda ise, paydaşlar merak ettikleri konuları dile getirdi. Bu konular arasında iş güvenliği, limanda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler, tedarikçiler, Kamyoncular Derneği, iskele işçileri, gemicilik acenteleri, gümrükleme ve forwarding acenteleri, limanda görevli resmi kurumlar, geçici işçiler ve diğer paydaşların görüşleri yer aldı.


Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz.
Albayrak Holding İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Salih Levent Kaçar.

#Albayrak Grubu
#Gambiya
#Banjul

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