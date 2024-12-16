Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 'Metrobüs' hizmeti geliyor: Albayrak Grubu ve Kongolu heyet mutabakat zaptı imzaladı

İstanbul'da Albayrak Grubu bünyesinde ön mutabakat zaptı imzalanarak metrobüs (Bus Rapid Transit (BRT) projesinin Kinşasa'da hayata geçirilmesinde önemli bir adım atıldı. Kongo Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'nin projeden duyduğu memnuniyeti dile getirmesinin ardından Albayrak Grubu çalışmalarını hızlandırdı. Albayrak Grubu ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı simgeleyen imza töreni, Kongolu heyetin 10-13 Aralık tarihleri ​​arasındaki ziyareti sırasında gerçekleşti.





Kinşasa Valisi Daniel Bumba Lubaki ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, 13 Aralık'ta İstanbul'da metrobüs sözleşmesini imzaladı.





Kinshasa | L’entreprise turque 🇹🇷Albayrak lancera une ligne de Metrobus de 26,8 km avec 27 arrêts. 24 000 passagers par heure ! @JPCongolais 😍🇹🇷🇨🇩

Merci @NgobilaM pour ce projet. Nous serons très heureux de voir l'actuel Gouverneur @daniel_bumba_01 poursuivre avec ce projet dans… pic.twitter.com/ldJ3BUnaP1 — ACTU NGOLO TV (@Actungolotv) December 14, 2024





İstanbul'a stratejik ziyaret

Kinşasa Valisi Daniel Bumba Lubaki liderliğindeki Kongo heyetinde İl Planlama, Bütçe, Ulaştırma ve Kentsel Hareketlilik Bakanı Bob Amisso Yoka Lumbila'nın yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili, siyasi lider ve teknik uzman da yer aldı. Heyet, Ahmet Albayrak, Nuri Albayrak, Nurettin Canikli, İbrahim Karaca, Faruk Albayrak, Yunus Yılmaz, Canan Şahbaz-Gaillant ve Albayrak Grubu'nun önde gelen isimleri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.





Heyetin ziyaretleri sırasında, özellikle Edirnekapı operasyon merkezinde metrobüs sistemini keşfetme fırsatı buldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa ve Asya kıtaları arasında gerçekleştirilen sembolik yolculuk, böyle bir projenin bir metropol üzerindeki etkisini daha iyi anlamalarını sağladı.





Lutte contre les embouteillages à Kinshasa



Une ligne de métrobus bientôt opérationnelle



C'est ce qu’annonce @daniel_bumba_01



Il s'agit de "plus de 24 mille passagers par heure, 27 stations ou arrêts avec près de 27 km pour une durée de 65 minutes".



"2 axes routiers sont… pic.twitter.com/IEnZXXBoWP — Barick Buema (@barickbuema) December 14, 2024





Kinşasa Valisi Daniel Bumba Lubaki, metrobüs işleyişini incelemek üzere İstanbul'a ziyaret gerçekleştirdi.









Kinşasa: Büyük Bir Kentsel Zorluk

17 milyonluk nüfusu ile Kinşasa, Afrika'nın en kalabalık metropollerinden biri. Bu dinamik şehir, kronik trafik sıkışıklığı, yetersiz ulaşım altyapısı, yüksek hava kirliliği ve hızlı nüfus artışıyla birlikte büyük yapısal zorluklarla da karşı karşıya. Başkentte 30 dakikalık bir yolculuk saatler süren bir çileye dönüşebiliyor. Bu zorluklarla karşı karşıya kalındığında nüfusun artan ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler hayati önem taşıyor.





Kinşasa modern temizlik ekipmanlarıyla temizleniyor

Kinşasa'daki bir diğer büyük sorun olan katı atık yönetimiyle mücadele etmek amacıyla, Kinşasa Eyalet Hükümeti ile Albayrak Grubu arasında önemli bir sözleşme de imzalanmıştı. Bu sözleşme kapsamında atık toplama ve şehir temizliği için ihtiyaç duyulan modern ekipmanlar Albayrak tarafından hızlı bir şekilde temin edilerek Kinşasa'ya nakledildi. Ekipmanlar sayesinde modernize edilen atık toplama ve temizlik hizmetleri, Kinşasa'nın hak ettiği temiz çevreden yararlanmasına olanak sağlıyor.





Atık toplama ve şehir temizliği için ihtiyaç duyulan modern ekipmanlar Albayrak tarafından sağlandı.





Mobiliteyi dönüştürecek stratejik ortaklık

Altyapı ve ulaştırma alanındaki uzmanlığıyla tanınan Albayrak Grubu, bu girişimi yürütmek için kilit rol oynuyor. Bu ortaklık, büyüyen bir metropolün ihtiyaçlarına uygun, modern, güvenilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurmayı hedefliyor.





Projenin ilk aşamasında Kinşasa şehir merkezini uluslararası havaalanına bağlayan 27 kilometrelik bir hat (E2 hattı) öngörülüyor. Mevcut otoyolda çift yönlü ayrılmış şeritlerle seyahat sürelerinin 180 dakikadan sadece 65 dakikaya düşmesi bekleniyor.









Kinşasa'ya uzun vadeli faydalar

27 istasyon, köprüler, yaya geçitleri ve altyapıdan oluşan gelecekteki Metrobüs hattı, Kinşasa'da kentsel hareketlilikte devrim niteliğinde dönüşümü vaat ediyor.

Projenin kente sağlayacağı faydalar şu şekilde;

1. Kentsel hareketliliğin iyileştirilmesi

Metrobüs, her 30 saniyede bir kalkış ve tek yönde saatte 24 bine kadar yolcu taşıma kapasitesiyle yoğun saatlerde bile sorunsuz trafik akışı sağlayacak.

2. Sera gazı emisyonlarının azaltılması

Bu proje, özel araç kullanımının azaltılmasıyla beraber hava kirliliğiyle mücadeleye ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.

3. Modern altyapının oluşturulması

Projede 27 istasyon, 260 araçlık otopark, bakım hangarları, yakıt ikmal istasyonları ve yaya köprülerinin inşaatı yer alıyor.

4. Ekonomik ve sosyal etki

Yerel istihdam oluşturarak ve sosyal katılımı teşvik ederek bu projenin yerel ekonomi üzerinde olumlu etkileri olacak.

5. Erişilebilirlik ve sosyal katılım

Bu uygun maliyetli ve erişilebilir ulaşım sistemi, her seviyeden vatandaşın daha kolay seyahat etmesine olanak tanıyacak ve böylece sosyal eşitsizlikleri azaltacak.

6. Demografik zorluklara uyum

Hızla artan kentsel nüfusa sahip bu proje, Kinşasa'yı geleceğine hazırlamak için sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.





Aşamalar halinde yapılandırılmış bir proje

Teknik çalışmalar, topoğrafik etütler ve güzergah belirlemeyi kapsayan ilk etap hayata geçirilecek. E2 hattındaki inşaat çalışmalarının 15 ayda tamamlanması bekleniyor. İkinci aşamada, ağı daha da genişletmek için E1 hattının uzatılmasına odaklanılacak.





Yönetişim ve işbirlikçi katılım

Projenin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak için iki ortak komite kuruldu:

• Ortak Koordinasyon Komitesi: Kinşasa Valisi ve Albayrak Grubu liderlerinin denetlediği, siyasi ve stratejik konuları yönetecek.

• Ortak Teknik Komite: Her iki tarafın uzmanlarından oluşan bu komite, eylem planlarının geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olacak.





Geleceğe yönelik bir vizyon

Bu protokolün imzalanması, Kinşasa için daha yeşil, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğe doğru atılmış kararlı bir adıma işaret ediyor. Bölgedeki diğer şehirlere de örnek olabilecek bu proje, modern ve sürdürülebilir çözümlerin güçlü stratejik ortaklıklarla hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu kanıtlıyor.



