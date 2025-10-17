Albayrak Grubu 6. kez ‘İnsana Saygı Ödülü'nün sahibi oldu

Albayrak Grubu, üst üste altıncı kez bu ödüle layık görüldü. Kariyer.net'in 2000'den bu yana düzenlediği İnsana Saygı Ödülleri töreni, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aday deneyimini iyileştiren ve insan odaklı işe alım süreçleri yürüten kuruluşların ödüllendirildiği törende, 2023 ve 2024 verileri baz alınarak değerlendirme yapıldı. Ödüller, İstanbul merkezli şirketlerin en az 20 bin, Anadolu merkezli şirketlerin ise en az 10 bin iş başvurusu alması, adaylara 21 günden kısa sürede dönüş yapılması, adaya özel cevaplamaların yüzde 99 ve en az 80'ler doğrultusunda verildi. 84 bini aşkın firmanın değerlendirildiği platformda, 300 şirket ödüle layık görüldü.