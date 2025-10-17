Yeni Şafak
Albayrak Grubu 6. kez 'İnsana Saygı Ödülü'nün sahibi oldu

17/10/2025, Cuma
Türkiye’nin insan kaynakları alanındaki prestijli ödüllerinden “İnsana Saygı Ödülleri”, 24. kez sahiplerini buldu.

Albayrak Grubu, üst üste altıncı kez bu ödüle layık görüldü. Kariyer.net'in 2000'den bu yana düzenlediği İnsana Saygı Ödülleri töreni, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aday deneyimini iyileştiren ve insan odaklı işe alım süreçleri yürüten kuruluşların ödüllendirildiği törende, 2023 ve 2024 verileri baz alınarak değerlendirme yapıldı. Ödüller, İstanbul merkezli şirketlerin en az 20 bin, Anadolu merkezli şirketlerin ise en az 10 bin iş başvurusu alması, adaylara 21 günden kısa sürede dönüş yapılması, adaya özel cevaplamaların yüzde 99 ve en az 80'ler doğrultusunda verildi. 84 bini aşkın firmanın değerlendirildiği platformda, 300 şirket ödüle layık görüldü.

BAŞVURU SAYISIYLA ÖNE ÇIKTI

Albayrak Grubu, hem başvuru sayısı hem de hızlı ve etkin geri dönüş oranlarıyla öne çıktı. Ödül töreninde konuşan İnsan Kaynakları İşe Alım Direktörü Bilal Aydoğdu, “Altı yıl arka arkaya bu ödüle değer görülmek, ekibimizin insan odaklı yaklaşımının ve titiz çalışmalarının bir sonucu. Adaylarımızla kurduğumuz güçlü bağ, sadece işe alım sürecinin değil, kurum kültürümüzün de temel bir parçası. Gelişen dijital araçları etkin şekilde kullanarak süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



