TÜİD tarafından düzenlenen 2. Medya ve Dijital Habercilik Akademisi Öğrencileri Albayrak Grubu Genel Merkezi'nde ağırlandı



17:4515/10/2025, Çarşamba
Gazetecilik ve dijital habercilik alanlarına yönelik teorik ve pratik eğitimlerin verildiği akademiye, Albayrak Medya yöneticileri de bilgi ve tecrübeleriyle katkı sağladı.


Medya ve dijital habercilik alanında yetkin profesyoneller yetiştirmek amacıyla düzenlenen 2. Medya ve Dijital Habercilik Akademisi öğrencileri, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen program kapsamında misafir edildi.

2024–2025 dönemi boyunca ilki başarıyla tamamlanan Medya ve Dijital Habercilik Akademisi kapsamında, programa katılan ve üstün performans gösteren 16 genç yeteneğe Albayrak Medya bünyesinde yerinde uygulamalı staj imkânı sağlandı.

Genç yetenekleri sektöre kazandırmayı hedefleyen akademiye, Albayrak Medya en büyük paydaş olarak destek verirken, etkinlik kapsamında öğrencilerle bir tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Samimi bir atmosferde geçen programda öğrenciler, kurum kültürü, medya alanındaki profesyonel süreçler ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alma imkânı buldu.



Albayrak Grubu İşe Alım Direktörü Bilal Aydoğdu, gençlere yönelik yürütülen projeler hakkında şunları söyledi:

“Bugüne kadar Genç Albayrak çatısı altında birçok yetiştirme ve geliştirme programı gerçekleştirdik. Ülkemizin başarılı, millî ve manevi değerlerini benimsemiş gençlerine kariyer hayatına adım atmaları için fırsatlar sunduk. Şimdi de aynı özveriyle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”



