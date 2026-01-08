Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne dördüncü kez “İK’nın Yıldızları” ödülü verildi

Bulunduğu sektöre yenilikçi bakış açısıyla değer katan, güçlü işveren markası anlayışıyla çalışanlarına ve adaylarına verdiği önemi somut başarılarla ortaya koyan şirketlerin ödüllendirildiği “İK’nın Yıldızları” programında, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları bir kez daha önemli bir başarıya imza attı.
Albayrak Grubu, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan değerlendirme döneminde, aday deneyimi ve işe alım süreçlerindeki etkin iletişimi sayesinde üst üste dördüncü kez “İK’nın Yıldızları” ödülüne layık görüldü.
Program kapsamında; şirketlerin yıl içerisinde yayınladığı ilan sayıları, bu ilanlara yapılan başvurulara dönüş hızları ve başvuruların cevaplanma oranları dikkate alınarak sektörde fark oluşturan kurumlar ödüllendiriliyor. Albayrak Grubu İnsan Kaynakları, adaylara gösterdiği yüksek hassasiyet ve hızlı geri dönüş anlayışıyla bu alanda öncü şirketler arasında yer almaya devam ediyor.
"Doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergesi"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Direktörü Bilal Aydoğdu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Aydoğdu sözlerine şöyle devam etti:
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları, sürdürülebilir insan kaynakları stratejileri, güçlü aday iletişimi ve dijital odaklı işe alım süreçleriyle sektörde örnek olmaya devam ediyor.