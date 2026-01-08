Yeni Şafak
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne dördüncü kez "İK'nın Yıldızları" ödülü verildi

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne dördüncü kez "İK'nın Yıldızları" ödülü verildi

8/01/2026, Perşembe
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları, sürdürülebilir insan kaynakları stratejileri, güçlü aday iletişimi ve dijital odaklı işe alım süreçleriyle sektörde örnek olmaya devam ediyor.
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları, sürdürülebilir insan kaynakları stratejileri, güçlü aday iletişimi ve dijital odaklı işe alım süreçleriyle sektörde örnek olmaya devam ediyor.

Bulunduğu sektöre yenilikçi bakış açısıyla değer katan, güçlü işveren markası anlayışıyla çalışanlarına ve adaylarına verdiği önemi somut başarılarla ortaya koyan şirketlerin ödüllendirildiği “İK’nın Yıldızları” programında, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları bir kez daha önemli bir başarıya imza attı.

Albayrak Grubu, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan değerlendirme döneminde, aday deneyimi ve işe alım süreçlerindeki etkin iletişimi sayesinde üst üste dördüncü kez “İK’nın Yıldızları” ödülüne layık görüldü.

Program kapsamında; şirketlerin yıl içerisinde yayınladığı ilan sayıları, bu ilanlara yapılan başvurulara dönüş hızları ve başvuruların cevaplanma oranları dikkate alınarak sektörde fark oluşturan kurumlar ödüllendiriliyor. Albayrak Grubu İnsan Kaynakları, adaylara gösterdiği yüksek hassasiyet ve hızlı geri dönüş anlayışıyla bu alanda öncü şirketler arasında yer almaya devam ediyor.

"Doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergesi"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Direktörü Bilal Aydoğdu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu prestijli ödülü dördüncü kez grubumuza kazandırmış olmanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Adaylarımızın bize duyduğu güven ve gösterdiği yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergesi. İşveren markasına değer katan bu tür ödüller, hem mevcut çalışanlarımız hem de potansiyel yetenekler nezdinde sorumluluğumuzu daha da artırıyor”

Aydoğdu sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde gündemimizin merkezinde; dijitalleşme, yeni nesil işe alım trendleri ve işveren markamızı daha da güçlendirecek uygulamalar yer alıyor. İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak grubumuza yapılan her başvuruya hızlı, şeffaf ve aday odaklı bir yaklaşımla dönüş sağlamaya; Albayrak Grubu’nu çalışılmak istenen bir marka olarak ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları, sürdürülebilir insan kaynakları stratejileri, güçlü aday iletişimi ve dijital odaklı işe alım süreçleriyle sektörde örnek olmaya devam ediyor.



