Albayrak Finans 81 şehre uzanacak

Kuruluş süreciyle eş zamanlı olarak müşteri odaklı bir yapı inşa eden Albayrak Finans, şeffaflık ve güven ilkelerini tüm iş süreçlerinin merkezine yerleştirdi. Ev, araç ve çatılı iş yeri gibi yüksek tutarlı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen finansman modelleri; katılımcıların bütçelerine uyumlu, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir tasarruf anlayışını esas aldı. Şirket, bu yaklaşımıyla bireysel finansmana erişimi kolaylaştırmayı ve reel ekonomiye katkı sunmayı hedefledi.

DİJİTALLEŞME VE ERİŞİLEBİLİRLİK HAMLESİ

2025 yılı boyunca kurumsal, operasyonel ve teknolojik altyapısını güçlendirmeye odaklanan Albayrak Finans, faaliyet izninin ardından dijital iletişim kanallarını eş zamanlı olarak devreye aldı. Web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen çalışmalarla kamuoyuyla doğrudan iletişim kuruldu. Müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışı doğrultusunda çağrı merkezi altyapısı kısa sürede hayata geçirilirken; başvuru, bilgi talebi ve yönlendirme süreçlerinde hızlı geri dönüş sağlayan etkin bir sistem oluşturuldu. Aynı dönemde, tüm işlemlerin mobil ve dijital kanallar üzerinden güvenli şekilde yürütülmesini sağlayacak teknolojik altyapının kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. “Her cepte bir şube” anlayışıyla geliştirilen bu sistemler, operasyonel verimliliği artırmayı ve katılımcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçladı.

ŞUBELEŞME İÇİN ALTYAPI HAZIR

2025 yılının son çeyreğinde fiziksel yapılanmaya yönelik hazırlık süreci başlatılarak 12 şube için altyapı, lokasyon ve operasyonel planlamalar hayata geçirildi. 2026 yılına girerken Albayrak Finans, şubeleşme ve dijitalleşme odaklı bir büyüme stratejisi izlemeye hazırlanıyor. Türkiye genelinde şube sayısının artırılması, hizmet ağının daha geniş bir coğrafyaya yayılması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması planlanıyor. Dijitalleşme tarafında ise başvuru, takip ve sözleşme süreçlerinin uçtan uca dijital ortama taşındığı, şeffaf ve kullanıcı dostu bir yapı hedefleniyor.

ALTYAPIYI KURDUK BÜYÜMEYE HAZIRIZ