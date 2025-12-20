Albayrak Grubu’na iki ödül

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) yapılan 28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı. Bolat, buradaki konuşmasında temel hedeflerinin Türkiye'de ticaretin gelişmesini, kolay ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

FİYAT ETİKETİNE YOĞUN DENETİM

Bolat, bu yıl başta yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile zincir marketler olmak üzere fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yoğun denetimler yaptıklarını ifade etti. Bolat, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik doğrultusunda yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığa aktarmakla yükümlü olduğunu anımsattı.

REKLAM KURULUNDAN 593 MİLYONLUK CEZA

Reklam Kurulu aracılığıyla tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamlarının titizlikle denetlendiğine işaret eden Bolat, "2,5 yıllık sürede Reklam Kurulu, kendisine iletilmiş şikayetleri birebir inceleyerek aldığı kararlar sonucunda 593 milyon lira idari para cezası uyguladı" ifadelerini kullandı.

E-TİCARETE SAĞLIK SÜZGECİ

Bu çalışmalarda ulaşılan sonuçları da aktaran Bolat, "2011 yılında yüzde 32 olan denetlediğimiz ürünlerdeki güvensizlik oranı, yaptığımız bu etkin çalışmalarla yüzde 1,1'e kadar düşürülmüştür, bu çok önemli bir başarıdır. Ayrıca bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde, insan ve kamu sağlığının korunması noktasında, ayakkabı, oyuncak, saraciye gibi ürünlerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithalat aracılığıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında ülkemize getirilmesi de kısıtlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENSİZ ÜRÜNE CEZA YAĞDI

Bolat, yürüttükleri çalışmalar kapsamında tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle 2,5 yılda 4,7 milyar lira ceza verildiğini de söyledi. Bu dönemde, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda 100 milyon lira, il ticaret müdürlükleri denetimlerinde de 1,4 milyar lira ceza kesildiğini belirten Bolat, "Son 2,5 yılda sadece tüketicinin korunmasına yönelik aldığımız tedbirlerin denetlenmesiyle 6,8 milyar lira idari para cezası uygulandı" açıklamasını yaptı.

HAKEM HEYETİ 2,5 YILDA 2 MİLYON KARAR VERDİ

Bolat, Türkiye'de 211 noktada tüketici hakem heyetlerinin çalışmalar yürüttüğünü, bu heyetlerin ortalama karar alma süresinin 94 güne düşürüldüğünü, yeni reformlarla bu sürenin 90 günün altına indirileceğini bildirdi. Bu heyetlerin bugüne kadar 19 milyon başvuruyu karara bağladığını belirten Bolat, "Tüketici hakem heyetlerinde de son 2,5 yılda yaklaşık 2 milyon dosya sonuca bağlanmıştır, bunun tutarı 21 milyar liradır" dedi.

Yılmaz Yıldız





Esat Sivri

YENİ ŞAFAK’A ÖDÜL

Konuşmaların ardından "28. Geleneksel Tüketici Ödülleri" verildi. Bu kapsamda, "bilimsel çalışma", "yazılı basın", "radyo-televizyon programı", "bilinçli tüketici", "tüketici özel" ve "tüketici memnuniyetini ilke edinen firma" kategorilerinde gazetecilerden akademisyenlere, firmalardan tüketicilere kadar 26 kişi ve kuruma ödül takdim edildi. Tüketici Ödülleri kapsamında Albayrak Grubu'na 2 ödül verildi. Yeni Şafak Gazetesi'ne layık görülen Jüri Özel Ödülü'nü Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Yıldız'a, Bakan Ömer Bolat ile Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan takdim etti. Z Raporu Dergisi Yazarı ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esat Sivri de ödülünü Bolat ve Gürcan'ın elinden aldı.








