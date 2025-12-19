Ford 270 bini aşkın aracı geri çağırıyor

Yeni Şafak
19/12/2025, Cuma
Ford, ABD’de 272 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Etkilenen modeller arasında 2022–2026 F-150 Lightning, 2024–2026 Mustang Mach-E ve 2025–2026 Maverick bulunuyor.

ABD’li otomotiv üreticisi Ford, yazılım kaynaklı bir sorun nedeniyle 270 bini aşkın aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma, araçların park konumundayken sabitlenmesini sağlayan sistemde tespit edilen bir arızadan kaynaklanıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu yazılım hatasının bazı araçların park halindeyken istem dışı hareket etmesine yol açabileceğini ve bunun kaza riskini artırdığını açıkladı.

Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında 2022–2026 Ford F-150 Lightning, 2024–2026 Mustang Mach-E ve 2025–2026 Maverick yer alıyor.

Ford, sorunun ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle giderileceğini, güncellemenin uzaktan (OTA) ya da yetkili servisler aracılığıyla yapılacağını bildirdi. Şirket, araç sahiplerinin bilgilendirileceğini ve onarım sürecinin herhangi bir ücret gerektirmeyeceğini duyurdu.



