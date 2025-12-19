Ford 270 bini aşkın aracı geri çağırıyor

ABD’li otomotiv üreticisi Ford, yazılım kaynaklı bir sorun nedeniyle 270 bini aşkın aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma, araçların park konumundayken sabitlenmesini sağlayan sistemde tespit edilen bir arızadan kaynaklanıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu yazılım hatasının bazı araçların park halindeyken istem dışı hareket etmesine yol açabileceğini ve bunun kaza riskini artırdığını açıkladı.

Ford, sorunun ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle giderileceğini, güncellemenin uzaktan (OTA) ya da yetkili servisler aracılığıyla yapılacağını bildirdi. Şirket, araç sahiplerinin bilgilendirileceğini ve onarım sürecinin herhangi bir ücret gerektirmeyeceğini duyurdu.