İptal edilen vapur seferleri
İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, BUDO ve İDO bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi.
Şehir Hatları, ve İDO’nun tarafından açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.
İptal olan seferler ise şöyle:
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi)
İDO Yenikapı-Yalova (09.45 seferi)
İDO Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)
30 Aralık iptal edilen BUDO seferleri
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan sekiz seferin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca 1 Ocak tarihindeki iki seferin de programdan çıkarıldığı duyuruldu. İşte iptal olan seferler...
07.00 Mudanya - İstanbul Eminönü/Sirkeci
09.30 Mudanya - İstanbul Eminönü/Sirkeci
08.00 İstanbul Eminönü/Sirkeci - Mudanya
11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci -Mudanya
09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu- İstanbul Eminönü/Sirkeci
11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci- Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu- Mudanya
1 Ocak'ta 2 sefer iptal
BUDO, 1 Ocak tarihinde yapılması planlanan
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
ve
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
seferlerinin de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldığını açıkladı.
