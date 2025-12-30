Yeni Şafak
İstanbul’da vapur seferlerine fırtına engeli: İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri

İstanbul’da vapur seferlerine fırtına engeli: İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri

09:3030/12/2025, Salı
İptal edilen vapur seferleri
İptal edilen vapur seferleri

İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, BUDO ve İDO bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi.

Şehir Hatları, ve İDO’nun tarafından açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

İptal olan seferler ise şöyle:
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi)
İDO Yenikapı-Yalova (09.45 seferi)
İDO Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)

30 Aralık iptal edilen BUDO seferleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan sekiz seferin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca 1 Ocak tarihindeki iki seferin de programdan çıkarıldığı duyuruldu. İşte iptal olan seferler...

07.00 Mudanya - İstanbul Eminönü/Sirkeci
09.30 Mudanya - İstanbul Eminönü/Sirkeci
08.00 İstanbul Eminönü/Sirkeci - Mudanya
11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci -Mudanya
09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu- İstanbul Eminönü/Sirkeci
11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci- Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu- Mudanya

1 Ocak'ta 2 sefer iptal

BUDO, 1 Ocak tarihinde yapılması planlanan
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
ve
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
seferlerinin de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldığını açıkladı.




#İstanbul
#fırtına
#İDO
#BUDO
