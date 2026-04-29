Trump Putin ile savaşları görüştü: İran için yardımcı olmak istiyor

21:3029/04/2026, Çarşamba
Trump ile Putin, İran ile Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Temasa ilişkin açıklamada bulunan Trump, Putin'le iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Ukrayna'da kısmi ateşkes önerdiğini söyledi. İran'ın füze üretim kapasitesinin çok küçük bir bölümünün kaldığını ifade eden Trump, "Putin'le İran'ı konuştuk. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Putin de İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor, İran için yardımcı olmak istiyor ama ben ona sen yardım etmeden önce senin savaşını bitirmek istiyorum dedim. Putin, İran’ın uranyum zenginleştirme süreciyle ilgilenmek istedi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, BAE'nin OPEC'ten ayrılmasını da 'harika' olarak değerlendirdi.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
