İran: Düşman yeni bir aşamaya girdi, ülkeyi içeriden zayıflatmayı ve çökertmeyi hedefliyor

20:1229/04/2026, الأربعاء
AA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in "deniz ablukası, medya propagandası, ekonomik baskı ve iç çatışma oluşturma" yoluyla ülkeyi içeriden çökertmeyi amaçladığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın konuya ilişkin yaptığı konuşmayı yayımladı.

İran Meclis Başkanı,
"Düşman yeni bir aşamaya girmiştir. Deniz ablukası, medya üzerinden algı oluşturma, ekonomik baskı ve ülke içinde ayrılık çıkarmayı devreye sokarak bizi içeriden zayıflatmayı ve hatta çökertmeyi hedefliyor."
dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi "sertlik yanlıları ve ılımlılar" diye ikiye ayırarak ardından deniz ablukası, ekonomik baskı ve iç ayrışma yoluyla teslim almaya çalıştığına işaret eden Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni komploya karşı tek çözüm birlik ve beraberliği korumaktır. Başından beri tüm düşman planlarını boşa çıkaran şey toplumsal birliktir ve bugün bu daha da önemlidir. Ayrılık çıkaracak her hareket, düşmanın planının bir parçası olacaktır."

Birliğin ülke lideri Mücteba Hamaney merkezli olduğuna işaret eden Kalibaf, askeri ve siyasi yetkililer arasında tam bir birlik içinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.



