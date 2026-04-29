İran: Düşman yeni bir aşamaya girdi, ülkeyi içeriden zayıflatmayı ve çökertmeyi hedefliyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in "deniz ablukası, medya propagandası, ekonomik baskı ve iç çatışma oluşturma" yoluyla ülkeyi içeriden çökertmeyi amaçladığını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın konuya ilişkin yaptığı konuşmayı yayımladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi "sertlik yanlıları ve ılımlılar" diye ikiye ayırarak ardından deniz ablukası, ekonomik baskı ve iç ayrışma yoluyla teslim almaya çalıştığına işaret eden Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
Birliğin ülke lideri Mücteba Hamaney merkezli olduğuna işaret eden Kalibaf, askeri ve siyasi yetkililer arasında tam bir birlik içinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.