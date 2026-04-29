Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Mine Kırıkkanat'a soruşturma

Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nu 'kılıç artığı' deyip hedef almıştı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'kılıç artığı' sözleriyle hedef alan yazar Mine Kırıkkanat hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili “Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ’40 yılda iyi bir iş yapmış'” başlıklı bir yazıyı alıntılayarak “kripto kılıç artığı” ifadelerini paylaşmıştı.
Bu sözler, Kılıçdaroğlu'nun etnik kimliğini hedef aldığı gerekçesiyle başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere diğer CHP'liler tarafından topa tutulmuştu.
Cumhuriyet’teki yazılarına ara verdiğini söyleyen Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini belirtmiş;
"Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kendisi hakkında yaptığım talihsiz paylaşım için içtenlikle özür diledim. Gösterdiği olgunluğa minnettarım"
açıklamasını yapmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kırıkkanat'a dava açtıklarını açıklamıştı.
Yaşananlar sıcaklığını korurken
Kırıkkanat hakkında, TCK 216 kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.
