Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Mine Kırıkkanat'a soruşturma

18:18 29/04/2026, Çarşamba
Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nu 'kılıç artığı' deyip hedef almıştı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'kılıç artığı' sözleriyle hedef alan yazar Mine Kırıkkanat hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili “Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ’40 yılda iyi bir iş yapmış'” başlıklı bir yazıyı alıntılayarak “kripto kılıç artığı” ifadelerini paylaşmıştı.

Bu sözler, Kılıçdaroğlu'nun etnik kimliğini hedef aldığı gerekçesiyle başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere diğer CHP'liler tarafından topa tutulmuştu.

Özür diledi

Cumhuriyet’teki yazılarına ara verdiğini söyleyen Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini belirtmiş;
"Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kendisi hakkında yaptığım talihsiz paylaşım için içtenlikle özür diledim. Gösterdiği olgunluğa minnettarım"
açıklamasını yapmıştı.

Kırıkkanat'a soruşturma

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kırıkkanat'a dava açtıklarını açıklamıştı.

Yaşananlar sıcaklığını korurken
Kırıkkanat hakkında, TCK 216 kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.
Emekli ikramiyesi için beklenen açıklama geldi: 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi erken yatacak mı? İşte resmi duyuru