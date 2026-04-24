İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan Trump’a: Sinirlenin ve sinirinizden ölün

İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan Trump’a: Sinirlenin ve sinirinizden ölün

23:1424/04/2026, Cuma
Kalibaf, Trump'a sosyal medyadan yanıt verdi.
Kalibaf, Trump’a sosyal medyadan yanıt verdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın “tam bir kargaşa içindeler” sözlerine sosyal medya üzerinden sert ifadelerle karşılık verdi. Kalibaf, açıklamasında İran’daki birlik vurgusuna dikkat çekerek, “Düşmanın siniri birliğimizle ilgilidir” ifadelerini kullandı ve Trump’ın sözlerini eleştirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Tam bir kargaşa içindeler” ifadesine atıfla, “Düşmanın siniri birliğimizle ilgilidir. Sinirlenin ve sinirinizden ölün.” dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Trump’a yönelik açıklamada bulundu.​​​​​​​

Trump’ın, “Tam bir kargaşa içindeler.” açıklamasına ilişkin Kalibaf, “Düşmanın siniri ve suçlu bakanın saçmalıkları, liderliğimizin etrafındaki birliğimizden ve onların planlarının bozulmasından kaynaklanıyor. Sinirlenin ve sinirinizden ölün.” İfadesini kullandı.



