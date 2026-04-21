İran Meclis Başkanı Kalibaf: Tehditler altında müzakereyi kabul etmiyoruz

08:3321/04/2026, Salı
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'ye "Tehditler altında müzakereyi kabul etmiyoruz" mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek istediğini" belirtti.

İran Meclis Başkanı, "Tehditler altında müzakereyi kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Amerikan heyetinin müzakereler için Pakistan'a gittiğini, İslamabad'da anlaşma imzalanacağını belirtmişti.

Tek talebin İran'ın nükleer silah hedeflerinden vazgeçmesi olduğunu söyleyen Trump, "Ateşkes sona ererse, bombalar patlamaya başlar" sözleriyle tehditte bulunmuştu.

