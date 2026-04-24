Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD heyeti Pakistan'a gidiyor

ABD heyeti Pakistan'a gidiyor

18:5724/04/2026, Cuma
G: 24/04/2026, Cuma
Yeni Şafak
IHA
Sonraki haber
Trump'ın görevlendirdiği Witkoff ve Kushner, Erakçi ile görüşecek.
Trump'ın görevlendirdiği Witkoff ve Kushner, Erakçi ile görüşecek.

Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’i İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmek üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a göndereceğini iddia etti.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u ve damadı Jared Kushner’i İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirilecek görüşmeler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gönderdiğini öne sürdü.

Hafta sonu görüşecekler

ABD-İran arasındaki hassas ateşkes sürerken ABD basını, taraflar arasındaki müzakerelerin seyrine ilişkin önemli bir iddiada bulundu. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u ve damadı Jared Kushner’i Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gönderdiğini yazdı. Söz konusu haberde Witkoff ve Kushner’in bu hafta sonu İslamabad’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.

'Görüşmelerden sonuç çıkmazsa' planı

Taraflar arasında 11 Nisan’da gerçekleştirilen ilk temaslarda ABD heyetine liderlik eden ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in söz konusu görüşmelere katılmasının planlanmadığı kaydedildi. Yetkililer, görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmesi durumunda Vance’in İslamabad’a ziyaret gerçekleştirmek için hazır durumda bulunacağını aktardı.

Bu gelişme, İran Dışişleri Bakanı Erakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya’ya gerçekleştireceği ziyaret turuna ilişkin açıklamasının ardından geldi.



#ABD
#Donald Trump
#Pakistan
#İran
#Abbas Erakçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
