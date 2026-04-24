Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlayacak olan kiralık sosyal konutların 2 Ağustos'ta kura ile hak sahiplerine verileceğini açıkladı.

Bakan Kurum, İstanbul’da artan kira fiyatlarına karşı yeni bir sosyal konut modelini hayata geçireceklerini açıkladı. TGRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Kurum, Anadolu ve Avrupa Yakası’nda toplam 15 bin kiralık sosyal konut üretileceğini belirterek, bu projenin Türkiye’de ilk kez geniş ölçekli bir kiralık sosyal konut uygulaması olacağını ifade etti.

İlk teslimat ağustos ayında

Konutların şehir merkezlerinde yer alacağını vurgulayan Kurum, vatandaşların ulaşım ve yaşam açısından dezavantajlı bölgelere yönlendirilmeyeceğini söyledi. Proje kapsamında ilk teslimlerin Ağustos ayında yapılacağını belirten Kurum, 2 bin konutun hak sahiplerine verileceğini açıkladı.

Öncelik ihtiyaç sahibi ailelere

Kiralık konutlardan öncelikli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanacağını ifade eden Kurum, kentsel dönüşüm sürecinde evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara da özel kontenjan ayrılacağını kaydetti. Bu sayede dönüşüm sürecindeki vatandaşların yüksek kira yükü nedeniyle mağduriyet yaşamamasının hedeflendiğini söyledi.

Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak

Başvuruların kurayla belirleneceğini aktaran Bakan Kurum, kiraların ise piyasa değerinin altında tutulacağını ifade ederek, "Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak." dedi.

Proje üç yıl içinde tamamlanacak

Bakan Kurum, projenin tamamının 3 yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, sosyal konut hamlesinin İstanbul’da kira piyasasına denge getirmesini amaçladıklarını söyledi.

"Yeni bir Yerel Yönetim Yasası şart"

Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarının yanı sıra kentsel dönüşüm, yerel yönetimler ve şehir planlamasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, Dünya Bankası ile yürütülen bir proje kapsamında 3 milyon TL’ye varan kredi imkânı sağlandığını belirterek, “Belirlediğimiz rezerv alanlarda dönüşüm projeleri yürütüyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan gecikmelere de değinen Kurum, yeni bir Yerel Yönetim Yasası ihtiyacını vurgulayarak, “Süreçlerin daha hızlı ilerlediği, imar kirliliğinin vatandaşımızın ve şehirlerimizin lehine düzenleneceği bir süreci yürütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Belediyeysen yapacaksın"

İmarın bir rant aracı olarak görülemeyeceğini belirten Kurum, “İmarı rant kapısı olarak göremezsiniz. Belediyeysen yapacaksın. Belediye vatandaşımıza eziyet ediyorsa, hakkı karşılığında başka beklentilere giriyorsa biz gelir müdahale ederiz” dedi.

Parsel bazlı uygulamalara yönelik düzenlemelere de dikkat çeken Kurum, “Parsel bazlı uygulamaları kaldırdık ama imara uygunsuz yapı yapanlar ya da yasaların ardından dolananlar var” diye konuştu.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakan Kurum, “Vatandaşımıza açık çağrı yapıyoruz: Belediyeye müracaat ettiğinizde süreç uzatılıyorsa gelin bize, biz kanuna ve yönetmeliğe uygun işinizi yaparız” ifadelerini kullandı.

Sığınaklarla ilgili düzenleme

Sığınak düzenlemelerine ilişkin de açıklama yapan Kurum, her vatandaşa erişilebilir sığınak imkânı hedeflediklerini belirterek, “Vatandaşın tamamına sığınak imkânı veren bir imar hareketi istiyoruz. Salgında, depremde, savaşta her vatandaş sığınağa gidebilsin” dedi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle sığınak standartlarının artırıldığını da aktardı.

Hobi bahçelerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, Tarım Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü ve vatandaşın yeşil alan ihtiyacını karşılayacak adımların atılacağını söyledi.

“Yarısı Bizden Kampanyası”na da değinen Bakan Kurum, “Binası riskli durumda olan vatandaşlarımız yıl sonuna kadar başvuru yapabilir” diyerek dönüşüm destek programının sürdüğünü hatırlattı.



