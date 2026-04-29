ABD bütçesinde 'Altın Filo' yükü: Trump’ın savaş gemisinin maliyeti belli oldu

Axios haber platformunun bütçe belgelerine dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Aralık 2025'te kamuoyuna açıkladığı ve "Altın Filo" olarak nitelediği yeni savaş gemilerinin maliyeti merak konusu olmaya devam ediyor.

"Trump sınıfı" olarak nitelendirilen söz konusu savaş gemilerini "ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri" olarak nitelendiren Trump, bu gemilerin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini belirterek şunları söylemişti.

"Buna 'Altın Filo' diyoruz ve ABD Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum."