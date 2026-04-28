Şartları hatırlatan Bakan Bayraktar'tan işverene net mesaj: Ben bu firmaya artık ruhsat vermem

Ankara'da bir süredir eylem yapan maden işçileri, işveren tarafı ve bazı bakan yardımcılarının katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantı uzlaşmayla sona erdi.

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemi, dokuzuncu gününde uzlaşma sağlanmasının ardından son buldu.

Maden işçileri işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıkladı.

Varılan anlaşma neticesinde, işveren tarafından 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.

Yerli kömürde 2029'a kadar alım garantisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile birlikte Sıfır Atık Vakfı’nda gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada maden işçilerinin eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne kadar kömür madenleri için birçok teşvik sağlandığını belirten Bayraktar, yerli kömürden 2029 yılına kadar alım garantisi verildiğini hatırlattı. Bu uygulamanın kamuoyunda eleştirilere neden olduğunu dile getiren Bayraktar, söz konusu eleştirilerin haksız olduğunu savundu.

"Alım garantisi olmadan işçilerin çalışma imkanı ortadan kalkar"

"Peşkeş" iddialarına doğrudan yanıt veren Bakan, bu politikanın 30 bin çalışana istihdam sağladığını belirterek, "Eğer burada bir peşkeş aranıyorsa, bu 30 bin çalışana yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Alım garantisi olmadan söz konusu işçilerin çalışma imkanının ortadan kalkacağını da sözlerine ekledi.

"Teşvikler gelişigüzel verilmiyor"

Bakan Bayraktar, teşviklerin gelişigüzel verilmediğinin altını çizerek, belirli şartların sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Buna göre:

- İşçiye maaş borcu olan firmalara teşvik verilmiyor

- Çevre standartlarını karşılamayan, bacası veya filtresi olmayan tesisler desteklenmiyor

- Devlete borcu bulunan şirketler teşvik kapsamına alınmıyor

Tüm bu kriterlere rağmen bazı işletmelerde işçi maaşlarının ödenmemesinin sürdüğünü belirten Bayraktar, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hükümet olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Bayraktar, Doruk Maden'in Türkiye'de iş yaptığı birçok alanda problem ürettiğine vurgu yaparak, "İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler." dedi.

"Ben bu firmaya artık ruhsat vermem"

Bakanlığın yerli kömüre verdiği satın alma garantisinin üç şarta bağlı olduğunu ve bunu işverenlere söylediklerini belirten Alparslan Bayraktar, şartlarla ilgili şunları söyledi:

"İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviki vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor."

Eylemlerin arkasındaki plan

Maden işçilerinin bakanlık önüne sürülmesinin arkasında yatan asıl amacın hükümete şantaj yapmak olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, kirli stratejiyi şu ifadelerle deşifre etti:

"Enerji Bakanlığının önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem."







