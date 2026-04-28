İçişleri Bakanlığı açıkladı: Anlaşma sağlandı maden işçilerinin eylemi sona erdi

İçişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında, Ankara'da bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 9 gündür eylemde olan maden işçileri ve işveren tarafıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Erol Güner, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding CEO’su Ali Vahit Atıcı, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer aldı.