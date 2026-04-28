Fenerbahçe seçime gidiyor: Kongre tarihi açıklandı

Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, olağanüstü seçimli kongre kararı alındığını duyurdu.

Sarı-lacivertli camia, 6-7 Haziran tarihlerinde sandık başına giderek yeni başkanını belirleyecek.

Sadettin Saran'ın kongre açıklamasından öne çıkan ifadeler şu şekilde;

"O gün nasıl ki sorumluluktan kaçmadıysak, bugün de verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz.

Sezon boyunca bazı kararları, şampiyonluk yarışımıza zarar vermemesi adına bilinçli şekilde erteledik. Ancak gelinen noktada, bu süreci daha fazla ötelemenin doğru olmayacağı açıktır.

Bu nedenle; camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum.

Bu kararı, Fenerbahçemizin önünü açmak ve camiamızın önünde yeni bir sayfa açılmasına imkan tanımak adına aldım.

Ben ve yol arkadaşlarım, bu görevi devrettikten sonra da kulübümüzün yanında, onu ileriye taşıyan bir duruşun parçası olmaya devam edeceğiz."





— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 28, 2026





3 ADAY VAR

Fenerbahçe’de başkanlık için Hakan Safi, Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığını açıklamasını beklerken, eski başkan Aziz Yıldırım ise yarışta yer almayacağını duyurdu.



















