Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi

Fenerbahçe’de Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık derbi yenilgisi, şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde zora soktu. Kritik mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli yönetim, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Teknik heyet ve futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından kulüp yönetimi teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek'in görevine son verdi.
"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.
Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.
Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."
Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerinde 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken 1 Süper Kupa kazandı.