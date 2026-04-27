İsmail Kartal'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: Geri mi dönüyor?

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 kaybettiği derbi sonrası eleştiriler sürerken, eski teknik direktör İsmail Kartal’dan açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırırken, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular eleştirilerin odağı haline geldi.
Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Yönetimi’nin bugün gerçekleştireceği toplantıda önemli kararlar almasının beklendiği açıklanmıştı. Gözler alınacak kararlara çevrilirken, kulübün eski teknik direktörü İsmail Kartal’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
TV100’e konuşan Kartal, derbi mağlubiyetini “Futbol böyle bir şey. Bunlar normal.” sözleriyle yorumladı. Fenerbahçe’den kendisine herhangi bir teklif gelip gelmediği sorusuna “Hayır, gelmedi” yanıtını veren deneyimli teknik adam, olası bir teklif durumunda ise kapıyı kapatmadı.
Kartal, “Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna “Elbette değerlendiririz” diyerek sarı-lacivertli kulübe dönüş ihtimaline açık mesaj verdi.