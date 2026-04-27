İsmail Kartal'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: Geri mi dönüyor?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırırken, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular eleştirilerin odağı haline geldi.

TV100’e konuşan Kartal, derbi mağlubiyetini “Futbol böyle bir şey. Bunlar normal.” sözleriyle yorumladı. Fenerbahçe’den kendisine herhangi bir teklif gelip gelmediği sorusuna “Hayır, gelmedi” yanıtını veren deneyimli teknik adam, olası bir teklif durumunda ise kapıyı kapatmadı.