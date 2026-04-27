Trendyol Süper Lig 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak ikincilik fırsatını tepti. Bordo-mavililerin tek golünü 79. dakikada Felipe Augusto kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Süper Lig 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden bordo-mavililer 2-1 mağlubiyetle ayrılarak ikinci sıraya yükselme fırsatını tepti.
TÜMOSAN Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ile 40. dakikada Berkan Kutlu (2) kaydetti. Bordo-mavililerin tek golünü 79. dakikada Felipe Augusto attı.
Trabzonspor 65 puanla 3. sırada kaldı. Fırtına bir sonraki maçta Göztepe'yi ağırlayacak.
Konyaspor ise puanını 40'a yükselterek 8. sırada konumlandı. Yeşil-beyazlılar haftaya Rizespor'a konuk olacak.
Bu sonuçların ardından Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray rakibi Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
6' Muçi'nin sağ kanattan ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
11' Sağ kanattan topla hareketlenen Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jevtovic'in şutunu kaleci Onana çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Muleka'nın şutunu da yine kaleci Onana çıkarmayı başardı.
21' Topla buluşan Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çıkardı.
32' TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
39' Ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan Kutlu'nun sert şutu ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.