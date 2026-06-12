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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selimiye'ye 100 sene daha kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selimiye'ye 100 sene daha kazandırdık

15:2012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de

Edirne'de Selimiye Camisi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '4 yıl süren restorasyon sürecimiz, Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Selimiye Camii, gökyüzüne uzanan 4 zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Selimiye'ye 100 sene daha kazandırdık.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Edirne'nin her ilçesinde her mahallesinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Aşkınız, bu teveccühünüz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Siz bu kardeşinizi nasıl seviyorsanız bizim de gönlümüzde de Edirne'nin özel bir yeri var. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz denizler gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir. Meriç gibidir, Tunca gibidir.

Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir.

Tören alanına gelmeden önce Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir.

Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldım, katılım ne kadar diye; 32 bin kişi şu anda karşımda.

Sadece Türk İslam mimarisinin değil dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden olan Selimiye Camiini aslına uygun restore ederek hamt olsun bugün yeniden ibadete açtık. 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu.

Dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan savaşlarında Bulgar ateşinde gülle isabet eden bölüme ise özellikle dokunmadık. Mücadelelerin canlı şahidi olan o izi aynen muhafaza ettik. 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışması ile Selimiye'ye bir 100 sene daha kazandırdık.

Edirne'ye müjde

Şehrimizin bir diğer sembolü, 93 harbinde infilak ettirilerek yıkılan tarihi Edirne sarayı idi. Edirne Sarayı ve bahçelerini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya programında 2027 sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Edirne yeni bir çehreye kavuşacak.

#Recep Tayyip Erdoğan
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