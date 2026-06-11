Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paşinyan'a tebrik mesajı

Açıklamada, "Milletim ve şahsım adına, 7 Haziran 2026 tarihinde Ermenistan’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde liderliğini üstlendiğiniz ’Sivil Sözleşme’ Partisi’nin elde ettiği başarıdan ötürü sizi en kalbi duygularımla tebrik eder, üçüncü kez hükümeti kurma çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bölgede kalıcı barış ile istikrarın tesisi ve bu doğrultuda gerekli işbirliğinin sağlanmasına yönelik stratejik vizyonunuzu başarıyla nihayete erdireceğinize olan inancım tamdır. Bu vesileyle, size bir kez daha sağlık ve esenlik, Ermenistan halkına ise refah ve mutluluk dilerim" ifadelerine yer verildi.