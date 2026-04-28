Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne dediğini bilmiyor

21:37 28/04/2026, Salı
Merz ile Trump arasındaki İran gerilimi büyüyeceğe benziyor... (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i İran’ın nükleer silah sahibi olmasına yönelik tutumu üzerinden hedef alıp, "Ne dediğini bilmiyor" dedi. "İran'ın nükleere sahip olmasında sorun görmüyor." diyen Trump, "Almanya’nın neden bu kadar kötü durumda olduğu şaşırtıcı değil" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Merz’in “İran’ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilebilir olduğunu düşündüğünü” iddia ederek, böyle bir durumun küresel güvenliği ciddi şekilde tehdit edeceğini söyledi.

"İran'ın nükleeri olsaydı dünya rehindi"

Trump açıklamasında,
“Eğer İran’ın nükleer silahı olsaydı, tüm dünya rehin alınmış olurdu. Dünyanın çok önceden yapması gereken şeyi yapıyorum.”
ifadelerini kullandı.

"Almanya'nın kötü durumda olması şaşırtıcı değil"

Trump ayrıca Almanya’yı da hedef alarak,
“Almanya’nın neden bu kadar kötü durumda olduğu şaşırtıcı değil”
dedi.


