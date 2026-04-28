Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Boş konsolosluk önünde polise saldıran Ahmet İmrak tutuklandı

20:08 28/04/2026, Salı
Sonraki haber
ABD ve İsrail’e çalışan terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul’daki provokasyon girişimi polisin hızlı müdahalesiyle başarısız olmuştu.
İstanbul'da yer alan ve yaklaşık iki buçuk senedir boş olan İsrail Başkonsolosluğu önünde, görevli polislere saldıran teröristlerden Ahmet İmrak tutuklandı.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, bir saldırgan öldürülmüş, ikisi ise yaralı olarak yakalanmıştı.

Yaralılardan Onur Çelik, taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edilmiş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İkinci saldırgan da tutuklandı

Saldırganlardan hastanede tedavi gören Ahmet İmrak da bugün tutuklanarak cezaevine yollandı.

YouTube
Gündem / İstanbul
28 Nisan, Salı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınmış, Emniyet'teki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#İstanbul
#İsrail
#Tutuklama
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF final sınavı oturumları saat kaçta başlayacak? 2026 takvimi