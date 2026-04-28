Boş konsolosluk önünde polise saldıran Ahmet İmrak tutuklandı

İstanbul'da yer alan ve yaklaşık iki buçuk senedir boş olan İsrail Başkonsolosluğu önünde, görevli polislere saldıran teröristlerden Ahmet İmrak tutuklandı.
İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, bir saldırgan öldürülmüş, ikisi ise yaralı olarak yakalanmıştı.
Yaralılardan Onur Çelik, taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edilmiş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
İkinci saldırgan da tutuklandı
Saldırganlardan hastanede tedavi gören Ahmet İmrak da bugün tutuklanarak cezaevine yollandı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınmış, Emniyet'teki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.