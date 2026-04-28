Boş konsolosluk önünde polise saldıran Ahmet İmrak tutuklandı

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, bir saldırgan öldürülmüş, ikisi ise yaralı olarak yakalanmıştı.