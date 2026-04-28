Sosyal medya üzerinden yayınladığı sokak röportajlarıyla dini ve manevi değerleri hedef alıp; sokaklarda vatandaşı birbirine düşüren Arif Kocabıyık, CHP'ye katıldı. CHP'li belediyelerin 'ATM memuru' olduğu da bilinen Kocabıyık'ın rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.
Sosyal medyada 'Bankamatik faresi' ve 'Mikrofonlu provokatör' olarak tanınan, dini ve manevi değerleri hedef alan röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık, CHP'ye katıldı.
CHP'nin 'ATM memuru' olduğunu itiraf etmişti
Kocabıyık'ın, CHP'li Konyaaltı Belediyesinde ATM memuru olduğu ortaya çıkmıştı.
Belediyede çalıştığını doğrulayan Kocabıyık, "Başkanım bana bir iş verdi. O dönemde pandemi patladı. Esnek çalışma modeline geçtik. Esnek çalışıyordum yani. Onu rahatlatmak için istifa ettim" diye itirafta bulunmuştu.
İYİ Parti'den vekil adayı olmuştu
Provokatör Arif Kocabıyık, bir önceki genel seçimlerde İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olmuştu.