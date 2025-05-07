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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Provokatif sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Provokatif sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık gözaltına alındı

13:197/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
IHA
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Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Bankamatik faresi olarak tanınan ve yaptığı provokatif sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



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