Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Provokatif sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Bankamatik faresi olarak tanınan ve yaptığı provokatif sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.