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Arif Kocabıyık'ın hesabı engellendi

Arif Kocabıyık'ın hesabı engellendi

15:1624/03/2025, Pazartesi
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Arif Kocabıyık
Arif Kocabıyık

YouTube'daki sokak röportajlarıyla tanınan 'Bankamatik faresi' lakabıyla bilinen Arif Kocabıyık'ın X hesabı, erişim engeli nedeniyle kapatıldı.

Provokatif sokak röportajları yaparak gündeme gelen
Arif Kocabıyık
, defalarca tepkilerin de odağında oldu.

Kendisiyle aynı görüşleri paylaşmayan vatandaşlarla dalga geçen ve tepki alan Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonunun yapıldığı gün, gözaltına alındığını açıkladı.


Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle emniyete götürülen Arif Kocabıyık, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Hesabına erişim engeli getirildi


Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Kocabıyık, tepki toplayan paylaşımlarından vazgeçmedi ve hesabına erişim engeli getirildi.




#Arif Kocabıyık
#X
#sosyal medya

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