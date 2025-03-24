Arif Kocabıyık'ın hesabı engellendi

YouTube'daki sokak röportajlarıyla tanınan 'Bankamatik faresi' lakabıyla bilinen Arif Kocabıyık'ın X hesabı, erişim engeli nedeniyle kapatıldı.
Kendisiyle aynı görüşleri paylaşmayan vatandaşlarla dalga geçen ve tepki alan Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonunun yapıldığı gün, gözaltına alındığını açıkladı.
Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle emniyete götürülen Arif Kocabıyık, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Hesabına erişim engeli getirildi
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Kocabıyık, tepki toplayan paylaşımlarından vazgeçmedi ve hesabına erişim engeli getirildi.