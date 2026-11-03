Karabük Otogarı'nda dehşet: Muhtar önce kadını sonra kendini vurdu
09:03, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:06, 03/11/2026, Salı
DHAIHA
Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki lokantada bir kadını silahla vuran köy muhtarı, ardından intihar etti. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Muhtar Veysel Leylek ile terminaldeki lokantada çalışan S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Leylek, S.B.’ye tabancayla iki el ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.B., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Leylek’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. S.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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