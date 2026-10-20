Karabük’te kız arkadaş dehşeti: Erkek arkadaşını bıçakladı
00:41, 20/10/2026, Salı
AA
Karabük’te bıçaklanan adamın hayati tehlikesi bulunuyor.
Karabük’te 31 yaşındaki G.T., tartıştığı erkek arkadaşı F.G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki adam hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Karabük'te kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, G.T. (31) ile erkek arkadaşı F.G. (38), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, F.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.T, polis merkezine götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.
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