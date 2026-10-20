Safranbolu’nun Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi’nde bulunan safran üretim çiftliğinde, ‘Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği’ projesi kapsamında hasat gerçekleştirildi. Karabük Valisi Oktay Çağatay da safran hasadı etkinliğine katıldı. Vali Oktay Çağatay, safranın birçok üründe kullanıldığını belirterek, “Birçok üründe kullanıldığını, değer anlamında sergilendiğini ben de gördüm. Çok da memnun oldum. Nitekim Safranbolu ismiyle artık özdeşleşmiş durumda. Safran, müdür bey az önce bahsetti, 55-56 kilogram civarında bu sene rekolte bekliyoruz. Başka bir ürün için 55-56 kilo elbette çok cüzi bir rakamdır ama safran da çok kıymet arz ediyor tabii” dedi.







