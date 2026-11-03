Bu manyak nükleer savaş peşinde
Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Kasım 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
2027 sanayi yılı olacak
Türkiye, 2027'de bilim, teknoloji, savunma ve sanayide yeni bir döneme hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, önümüzdeki yıl atılacak adımları anlattı. İlk yerli Ay uzay aracı uzaya gönderilecek. Çelik Kubbe'nin uzun menzilli savunma sistemi SİPER-2'de seri üretim başlayacak. Sanayide 30 bin kişilik yeni istihdam kapasitesi oluşturulacak. Yerli çip üretiminin alanı genişletilecek.
Bu manyak nükleer savaş peşinde
İsrail’deki 27 Ekim seçimlerinde oluşan tabloyla hükümet kurması zorlaşan Netanyahu, iktidarda kalabilmek için daha büyük yıkım peşinde. ABD’deki MAGA hareketinin önemli ismi gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Trump’ı her gün aradığını ve İran’a nükleer saldırı için baskı yaptığını söyledi.
Reis ile tarihi seri
Trabzonspor, Thomas Reis yönetimindeki galibiyet serisini ligde 5 maça çıkardı. Alman teknik adam, bordo mavili takımın başında çıktığı ilk 5 Süper Lig maçının tamamını kazanarak Trabzonspor tarihinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.