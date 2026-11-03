Bu manyak nükleer savaş peşinde

‘Bilmeden oldu’ deyip 700 milyonu iade etti

Fonlardaki manipülatif işlemlerde adı geçen Aura Sarraf’ın kurucu ortağı Ömer Ejder, TMSF’ye 700 milyon lira iade etti. Ejder savcılıktaki savunmasında da “Bilerek veya bilmeyerek bir şey yaptıysam TMSF’ye ödeme yapmaya hazırım” dedi. Böylece TMSF’ye para iade eden sayısı 37’ye, iade edilen tutar 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı. Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.