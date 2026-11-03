‘Bilmeden oldu’ deyip 700 milyonu iade etti
Fonlardaki manipülatif işlemlerde adı geçen Aura Sarraf’ın kurucu ortağı Ömer Ejder, TMSF’ye 700 milyon lira iade etti. Ejder savcılıktaki savunmasında da “Bilerek veya bilmeyerek bir şey yaptıysam TMSF’ye ödeme yapmaya hazırım” dedi. Böylece TMSF’ye para iade eden sayısı 37’ye, iade edilen tutar 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı. Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasında, şüpheli işlemlerden elde edildiği değerlendirilen kazançların geri alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan Kayseri’de faaliyet gösteren Aura Sarraf'ın kurucu ortaklarından Ömer Ejder de para iadesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) başvurdu.
FONLARLA İRTİBATI VAR
TEHOL, TERA, ANELE ve MANAS hisselerindeki manipülatif işlemlerle adı anılan isimlerden birisi olan Ejder, 700 milyon lirayı TMSF’nin belirlediği hesaplara yatırdı. Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, Ejder'in söz konusu hisselerdeki işlemlerinin yanı sıra soruşturma kapsamında bulunan bazı fon ve şirket sahipleriyle irtibatlı olduğu da tespit edilmişti.
18 MİLYAR 340 MİLYON TL İADE
Mahkemedeki savunmasında ilginç ifadeler kullanan Ömer Ejder’in “Bilerek veya bilmeyerek bir şey yaptıysam TMSF'ye ödeme yapmaya hazırım” dediği öğrenildi. Ömer Ejder’in de iadesiyle birlikte soruşturmanın başlangıcından bu yana haksız kazancı iade edenlerin sayısı 37’ye, TMSF'ye aktarılan tutar ise 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı. Soruşturma kapsamında diğer kişilerin mali hareketlerinin incelenmesine, şüpheli kazançların tespit edilmesine ve bunların geri kazanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
TAKASBANK MÜDÜRÜNE ADLİ KONTROL
Öte yandan soruşturma kapsamında Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı da ifadeye çağrılmıştı. Arıncı, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Arıncı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.