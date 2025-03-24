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İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek

İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek

07:1624/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
AA
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İstanbul Valisi Davut Gül
İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül, izinsiz gösterilere ilişkin, "Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

"Haklarında gerekli adli işlemler yürütülüyor"

Vali Gül,
"Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir"
ifadelerini kullandı.

"Cami ve hazirelere zarar vermek açık bir provokasyon"

Gül, şunları kaydetti:

  • "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir"



#izinsiz gösteri
#Davut Gül
#İstanbul Valiliği

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