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Vali Gül Saraçhane'deki gösterilerde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti

Vali Gül Saraçhane'deki gösterilerde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti

10:5621/03/2025, Cuma
AA
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İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
Gül'ün Saraçhane'deki gösterilerde yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, ziyaret sırasında Vali Gül'ü telefonla arayarak yaralı polisler hakkında bilgi aldığı ve "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

Vali Gül'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşlik ettiği ifade edildi.


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Vali Gül Saraçhane'deki gösterilerde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti
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#Saraçhane
#Davut Gül
#yaralı polisler
#İstanbul Valisi

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