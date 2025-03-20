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'Polis öğrencilere plastik mermi sıktı' algısı da boşa düştü: Envanterde yok

'Polis öğrencilere plastik mermi sıktı' algısı da boşa düştü: Envanterde yok

22:3820/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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DMM, polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği iddiasını yalanladı.
DMM, polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği iddiasını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmuyor.

Bazı basın yayın organları, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma sonrası sokağa çıkan kişilere polis tarafından plastik mermiyle müdahale edildiğini iddia etti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaları yalanladı.

Envanterde plastik mermi yok

İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir."
denilen açıklamada,
"Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır."
ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

6 polis memuru yaralandı

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da benzer eylemlerde bulunan şahısların 6 polis memurunu yaraladığını bildirdi.



#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Öğrenci
#Polis
#Plastik Mermi

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