'Polis öğrencilere plastik mermi sıktı' algısı da boşa düştü: Envanterde yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmuyor.
Bazı basın yayın organları, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma sonrası sokağa çıkan kişilere polis tarafından plastik mermiyle müdahale edildiğini iddia etti.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaları yalanladı.
Envanterde plastik mermi yok
Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
6 polis memuru yaralandı
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da benzer eylemlerde bulunan şahısların 6 polis memurunu yaraladığını bildirdi.