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Saraçhane'de taşkınlık çıkaran CHP'liler altı polisi yaraladı

Saraçhane'de taşkınlık çıkaran CHP'liler altı polisi yaraladı

22:2220/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Saraçhane'de, İmamoğlu'na destek bahanesiyle toplanarak olay çıkartan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.
Saraçhane'de, İmamoğlu'na destek bahanesiyle toplanarak olay çıkartan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisindeki bir grup taşkınlık çıkardı. Polis ekiplerine su şişesi atan gruptakilere müdahale edilirken, altı polisin yaralandığı bildirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, '
İBB Başkanı'na destek
' olmak amacıyla
Saraçhane
'ye gelerek konuşma gerçekleştirdi.


Bu sırada alanda bulunan
CHP
destekçileri taşkınlık çıkartarak polis ekiplerine su şişesi attı.

Bunun ardından polis ekipleri gruptakilere müdahale etti.

Taşkınlık çıkaran CHP'liler polisleri yaraladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
, X hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlar nedeniyle altı polisin yaralandığını belirtti.
Polis ekiplerinin provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koyduğunu; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiğini konusunda örnek bir duruş sergilediğini ifade eden Yerlikaya, "
Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
" dedi.


#Saraçhane
#İstanbul
#Polis

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