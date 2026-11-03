Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun 'rüşvet almak' suçundan tutuklandı
08:20, 03/11/2026, Salı
IHA
Korkmaz Enes Ergun
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Ergun, "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ergun’un tutuklanmasına karar verdi.
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