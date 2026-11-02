15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası
12:33, 02/11/2026, Pazartesi
AA
Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Köprünün girişinde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında 3 otomobil ile 2 cip henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hasarlı kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ankara istikameti ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi.
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