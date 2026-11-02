Aşevleri Kent Lokantaları'nı dörde katladı

İBB'nin yoğun reklam kampanyalarıyla kamuoyuna sunduğu Kent Lokantaları'nın 22’ncisi Zeytinburnu Çırpıcı’da açıldı. Açılışta Kent Lokantaları'ndan şu ana kadar 11 milyondan fazla kişinin faydalandığını belirten İBB Başkanvekili Nuri Aslan, lokanta sayısını yıl sonuna kadar 25’e çıkaracaklarını söyledi. Ancak Kent Lokantaları, İstanbul genelindeki sosyal yardım faaliyetleri içinde pek de büyük bir yer kaplamıyor. Çünkü ücretsiz bir sosyal yardım hizmeti değil. Kentte asıl yükü aşevleri sırtlıyor.

GÜNDE 15 BİN KİŞİYE YEMEK SATIYORLAR

İBB bünyesinde faaliyet gösteren 22 Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek ücret karşılığında satılıyor. Son zamlarla menü fiyatı 100 lira oldu. Yemek ücreti İstanbulkart’la ödenirse 90 TL. Günde 15 bine yakın kişinin burada yemek yediği belirtilirken Kent Lokantaları'nın günlük kazancı da 1,5 milyon lirayı geçiyor.

İBB yönetimi özellikle son yıllarda Kent Lokantaları üzerinden yoğun bir siyasi iletişim stratejisi yürütse de rakamlar, kentteki gerçek sosyal yardım yükünü ilçe belediyelerinin omuzladığını gösteriyor. Kent Lokantaları İBB'nin reklam kampanyalarıyla öne çıkarılırken ilçelerde yürütülen kapsamlı sosyal yardım faaliyetleri ise kamuoyunda yeterince görünürlük bulmuyor. İstanbul'un 39 ilçe belediyesinin çoğu aşevleriyle, bir kısmı da anlaşmalı yemek firmaları aracılığıyla her gün yaşlı, engelli, kronik hasta ve ihtiyaç sahibi 60 binden fazla kişiye ücretsiz sıcak yemek ulaştırıyor.

2 ÖĞÜN HİZMET VAR

Bazı ilçelerde ihtiyaç sahiplerine günde tek öğün yemek verilirken bazı belediyelerde ise sabah ve akşam olmak üzere 2 öğün hizmet sunuluyor. Kent Lokantalarında her gün yaklaşık 15 bin kişiye yemek satılırken, bu rakam kentte ilçe belediyelerinin sağladığı ücretsiz yemek hizmetinin 4’te 1’ine ancak ulaşıyor. Bu tablo da eleştirilerden nasibini alıyor. Sosyal belediyeciliğin ölçüsünün reklam panoları ve sosyal medya kampanyaları değil, ihtiyaç sahibine doğrudan ulaştırılan hizmet olduğu belirtiliyor.