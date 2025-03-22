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Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı

Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı

17:3022/03/2025, суббота
G: 22/03/2025, суббота
Yeni Şafak
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı

İstanbul Valiliği, Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na çıkan yolların yarın sabah saat 08.00'e kadar kapatıldığını bildirdi.

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (16.00 İTİBARIYLA)

Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar,

Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları."



#İstanbul Valiliği
#Çağlayan
#Adliye

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