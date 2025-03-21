İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği kapatılacak yolları duyurdu. 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği, 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kapanacak yollar (14.00 itibariyle):
- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Alternatif güzergahlar:
- 10. Yıl Caddesi
- Namık Kemal Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi
- E-5 D100 Karayolu