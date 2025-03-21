Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

15:3421/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İstanbul Valiliği kapatılacak yolları duyurdu. 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kapanacak yollar (14.00 itibariyle):

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Alternatif güzergahlar:

- 10. Yıl Caddesi

- Namık Kemal Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi

- E-5 D100 Karayolu


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İstanbul Valiliği
#İstanbul
#Yol

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
21 Mart resmi tatil mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika teklifi