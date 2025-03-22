İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek

Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir.



Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır.



Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem…