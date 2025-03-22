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İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek

İstanbul Valisi Davut Gül: Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek

13:1922/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Davut Gül, güvenlik güçleriyle çatışan provokatörlerin yargı önünde hesap vereceğini bildirdi.

Vali Gül, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir.

Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır.

Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek.

#Davut Gül
#İstanbul
#Ekrem İmamoğlu
#Saraçhane
#Gözaltı

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