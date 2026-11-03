Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, yarın ülke genelinde yağışlı sistem etkisini artıracak. Özellikle batı ve kıyı bölgelerde yağışların kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir çevreleri), Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridinde ve Doğu Akdeniz’de (Hatay ve Osmaniye çevreleri) "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların batı bölgelerimizden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7 ile sarı kodlu uyarı

Meteorolojiden 7 ile sarı kodlu uyarı yapılan iller: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Muğla.

Sarı kodlu uyarı nedir?