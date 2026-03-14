Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Soykırımcı Netanyahu ölmüş olabilir: İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı paylaşımı apar topar sildi

Soykırımcı Netanyahu ölmüş olabilir: İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı paylaşımı apar topar sildi

22:15 14/03/2026, Cumartesi
G: 14/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Binyamin Netanyahu'nun hipersonik bir füzenin evine isabet etmesi sonucu ölmüş olabileceği iddia ediliyor.
Binyamin Netanyahu'nun hipersonik bir füzenin evine isabet etmesi sonucu ölmüş olabileceği iddia ediliyor.

İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun İran füzeleriyle yıkılan evinin önünden video paylaşarak, soykırımcı katilin enkaz altında kalarak ölmüş olabileceğini iddia etti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu'ya ulaşamadıklarını belirttikleri paylaşımı bir süre sonra yayından kaldırdı.

İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun İran füzeleriyle yıkılan evinin önünden video paylaşarak, soykırımcı katilin enkaz altında kalarak ölmüş olabileceğini iddia etti.

Buna eş zamanlı olarak, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda,
"Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor"
ifadeleri kullanıldı. Tweet kısa süre sonra yayından kaldırıldı.

SON SAVAŞ KABİNESİ TOPLANTISINA NETANYAHU KATILMADI

Bugünkü İsrail savaş kabinesi toplantısına Israel Katz başkanlık etti. Daha öncesinde bu başkanlığı hep Netanyahu yapmıştı ancak kameralar karşısına yine çıkamadı.



İSRAİLLİ GAZETECİ: NETANYAHU BU EVDE ÖLMÜŞ OLABİLİR



#Binyamin Netanyahu
#İstail
#Savaş
#Ölüm
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
