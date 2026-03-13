Netanyahu'dan alçak sözler: 'İslam dünya için büyük bir tehdit'

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı İran’a yönelik saldırıları devam ederken, dün İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın başından bu yana ilk kez düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında İran’daki rejimi ezdiklerini vurgulayan Netanyahu, Lübnan’da da Hizbullah’a saldırdıklarını ve onları yenilgiye uğrattıklarını söyledi. Times of Israel’in haberine göre Netanyahu, "Hizbullah gücümüzü hissediyor ve bunu daha da çok hissedecek. Saldırganlığının bedelini çok ağır ödeyecek” şeklinde konuştu.

“ORTA DOĞU’DA GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİK”

İsrail Başbakanı açıklamalarının devamında “ABD-İsrail arasındaki benzersiz güç birleşimi sayesinde Ortadoğu'da ve hatta ötesinde güç dengesini değiştiren muazzam başarılara imza attık” diye konuştu.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Açıklamalarının devamında Müslümanları hedef alan Netanyahu, "Diğer ülkeler de Orta Çağ'a dönmek istiyor. Bunun sadece İsviçre'ye özgü olduğunu söylemiyoruz. İsviçre'de şu anda Sünni'siyle Şii'siyle radikal İslam, tüm dünya için büyük bir tehdit” dedi.

"DÜŞMANLARIMIZA SALDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Netanyahu, “Bunun kendiliğinden çözüleceğini söyleyemeyiz. Düşmanlarımıza saldırmaya devam ediyoruz. Öylece durup bu işin kendi kendine çözülmesini bekleyemeyiz" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI